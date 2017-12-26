Как выглядит Донбасс Арена в оккупированном Донецке: фото

С начала гибридной войны России против Украины современная футбольная арена в захваченном боевиками областном центре пустует

Во временно оккупированном Донецке на пустом стадионе Донбасс Арена появились праздничные новогодние гирлянды. Об этом сообщают Новости Донбасса.

"С фасада исчез баннер с надписью "Донецкая народная республика", - отмечается в сообщении.

Донбасс Арена - домашний стадион донецкой команды "Шахтер". С началом боевых действий в Донбассе "Шахтер" переехал во Львов, где тренировался и принимал другие команды. С 2017 года "горняки" тренируются в Харькове.

Ранее "Шахтер" представил новогодний ролик, в котором создал римейк мультфильма "Как казаки в футбол играли". Главной идеей видео стало пожелание "горняков" скорейшего возвращения "Донбасс Арену".





2 марта в Донецке террористы блокировали Донбасс Арену, они осуществляли опись имущества на объекте.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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