Нововведения 2018 года: онлайн-заказ номеров и фиксация экзаменов

Заказ индивидуальных номерных знаков можно будет сделать в режиме онлайн, появится видеофиксация экзаменов на получение водительского удостоверения

В 2018 году сервисные центры Министерства внутренних дел анонсировали несколько нововведений. Об этом у себя в Facebook сообщил начальник главного сервисного центра Владислав Криклий.

По его словам, заказ индивидуальных номерных знаков можно будет сделать в режиме онлайн, для владельцев авто введут персональные диджитал-кабинеты, появится видеофиксация практических экзаменов на получение водительского удостоверения.

Он напомнил, что была введена фотофиксация во время проведения обязательного технического контроля транспортных средств, а также выдача международных водительских прав, сервис проверки документов для путешествия за границу на авто.

"Теперь в сервисных центрах МВД можно заказать онлайн и получить справку о несудимости. Запустят и видеофиксацию практических экзаменов на получения водительского удостоверения, а сервисные центры МВД будут сотрудничать с ЦНАП", - отметил Криклий.

27 ноября сообщалось, что первое водительское удостоверение в Украине будет выдаваться на два года.

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