Освобожденным заложникам предлагают выплатить по 100 тыс грн

Минсоцполитики уже подготовило соответствующий проект постановления

Министерство соцполитики предлагает выплатить каждому освобожденному заложнику по 100 тыс грн. Там уже готовят соответствующее постановление. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на итоговой пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Нами подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден. И сейчас мои поручения идут на места, чтобы каждое управление социальной защиты, где есть освобожденные лица, изучило потребности этих людей", - заявил Рева.

По его словам, министерство предлагает выплатить каждому освобожденному заложнику по 100 тыс грн.

В ходе вчерашнего масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. 24 из 73 освобожденных заложников госпитализированы.

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