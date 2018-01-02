Синоптики предупреждают о дожде с мокрым снегом: карта
Cегодня, 2 января, ожидаются дожди с мокрым снегом на западе, центре, севере страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Там температура воздуха будет от 0 до +4 градусов. Без осадков на востоке и юге. На востоке до +4 градусов, юге +6 градусов.
"В нашей любимой Украине 2 января в течение дня предполагается + 2 + 6 градусов, дожди наиболее вероятны в западных областях плюс Винницкая область, Житомирская область, а вечером и Киевщина", - отметила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.
3 января дожди с мокрым снегом пройдут на западе, севере, центре. На западе - ночью заморозки -1 градуса, в Киеве от +1 до +5 градусов, севере от -1 до +5 градусов. На востоке и юге - ясно, от 0 до +5 градусов.
4 января на большинстве территории прогнозируются дожди с мокрым снегом. На востоке - без осадков от -2 до +2 градусов.
На западе и севере - ночью заморозки до -1 градуса, днем до +5 градусов. В Киеве от +1 градуса до +5 градусов, юге от +4 градусов до +7 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
24 ноября метеоролог Вазира Мартазинова сообщала, что в начале января в Украину придет северо-западный холодный фронт, с которым будут связаны резкие похолодания, а также штормовые явления в Черном море.
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