Синоптики предупреждают о дожде с мокрым снегом: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни на большей части территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, заморозки на западе и севере

Cегодня, 2 января, ожидаются дожди с мокрым снегом на западе, центре, севере страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Там температура воздуха будет от 0 до +4 градусов. Без осадков на востоке и юге. На востоке до +4 градусов, юге +6 градусов.

"В нашей любимой Украине 2 января в течение дня предполагается + 2 + 6 градусов, дожди наиболее вероятны в западных областях плюс Винницкая область, Житомирская область, а вечером и Киевщина", - отметила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

3 января дожди с мокрым снегом пройдут на западе, севере, центре. На западе - ночью заморозки -1 градуса, в Киеве от +1 до +5 градусов, севере от -1 до +5 градусов. На востоке и юге - ясно, от 0 до +5 градусов.

4 января на большинстве территории прогнозируются дожди с мокрым снегом. На востоке - без осадков от -2 до +2 градусов.

На западе и севере - ночью заморозки до -1 градуса, днем до +5 градусов. В Киеве от +1 градуса до +5 градусов, юге от +4 градусов до +7 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

24 ноября метеоролог Вазира Мартазинова сообщала, что в начале января в Украину придет северо-западный холодный фронт, с которым будут связаны резкие похолодания, а также штормовые явления в Черном море.

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