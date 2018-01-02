Часть бывших заложников боевиков не имеют жилья и работы - Тука

Также замминистра сообщил, что всех освобожденных проверяют спецслужбы

Освобожденные недавно бывшие заложники боевиков благодаря волонтерам обеспечены всем необходимым. Те же их них, кто родом из Донбасса, нуждаются в работе и жилье. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он рассказал, что посетил клинику Феофания, где сейчас находятся освобожденные украинцы.

"Заехал в супермаркет, накупил всякого разного: молочку, соки, колбасы, джемы, фрукты, печенье... Оказывается, волонтеры уже всем обеспечили!" - написал Тука.

Однако, отметил он, те из бывших заложников, чей дом остался на временно оккупированных территориях, нуждаются в жилье и работе. "Будем помогать", - написал замминистра.

"Сотрудничаем со спецслужбами по всесторонней проверке всех прибывших. Без обид", - также добавил Тука.

Ранее СМИ сообщали, что четверо из 73 освобожденных заложников, которые жили в Донбассе, но отказались там оставаться, оказались на контролируемой Украиной территории в сложной ситуации без родственников и жилья.

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