Синоптики рассказали о погоде на Рождество: карта

По данным Укргидрометцентра, 6-7 января в Украине будет тепло, дожди ожидаются на севере и востоке

На Рождество на большинстве территории Украины будет тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 6 января, дожди пройдут только на севере страны. Там температура воздуха будет до +4 градусов.

На юге +8 градусов, западе +9 градусов, востоке +4 градуса. В Киеве +5 градусов.

"Циклон мощный и давит, на юге - антициклон и также сопротивляется. Противостояние различных атмосферных давлений, а также огромные контрасты температуры воздуха - когда в Скандинавии до -19 градусов, а в Испании до +20 градусов - все это сделало благоприятными условия для ураганного ветра, в который попали вышеназванные страны. Украина, к счастью, в стороне от этого синоптического процесса - у нас атмосферные фронты приносят разве, что тепло, туман и дожди", - отметила у себя в Facebook Наталка Диденко.

7 января дождь ожидается на севере и востоке страны, где температура воздуха будет до +6 градусов.

В центре и на западе - без осадков, до +7 градусов, юге до +8 градусов.

Фото: meteo.gov.ua



24 ноября метеоролог Вазира Мартазинова сообщала, что в начале января в Украину придет северо-западный холодный фронт, с которым будут связаны резкие похолодания, а также штормовые явления в Черном море.

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