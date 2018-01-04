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Синоптики рассказали о погоде на Рождество: карта

04.01.2018 08:17
По данным Укргидрометцентра, 6-7 января в Украине будет тепло, дожди ожидаются на севере и востоке
Синоптики рассказали о погоде на Рождество: карта
Фото: скриншот видео

На Рождество на большинстве территории Украины будет тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 6 января, дожди пройдут только на севере страны. Там температура воздуха будет до +4 градусов.

На юге +8 градусов, западе +9 градусов, востоке +4 градуса. В Киеве +5 градусов.

6 января.png

"Циклон мощный и давит, на юге - антициклон и также сопротивляется. Противостояние различных атмосферных давлений, а также огромные контрасты температуры воздуха - когда в Скандинавии до -19 градусов, а в Испании до +20 градусов - все это сделало благоприятными условия для ураганного ветра, в который попали вышеназванные страны. Украина, к счастью, в стороне от этого синоптического процесса - у нас атмосферные фронты приносят разве, что тепло, туман и дожди", - отметила у себя в Facebook Наталка Диденко. 

7 января дождь ожидается на севере и востоке страны, где температура воздуха будет до +6 градусов. 

В центре и на западе  - без осадков, до +7 градусов, юге до +8 градусов.

7 января.png

Фото: meteo.gov.ua

24 ноября метеоролог Вазира Мартазинова сообщала, что в начале января в Украину придет северо-западный холодный фронт, с которым будут связаны резкие похолодания, а также штормовые явления в Черном море.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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