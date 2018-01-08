Под Киево-Печерской лаврой устроили акцию "против ФСБ": фото
В Киеве представители националистической организации "Січ" (C14) проводят акцию у входа на территорию Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
Участники протестуют против отказа священников Украинской православной церкви Московского патриархата отпевать граждан, которых крестили в храмах других конфессий, а также украинских военных, которые воюют в Донбассе.
На акцию пришли с плакатом: "ФСБ вон из Лавры", а один из митингующих надел фуражку российских силовиков как символ того, что УПЦ МП, по мнению протестующих, своими действиями поддерживает агрессию России против Украины.
Фото: facebook.com/c14news
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