Запуск SpaceX был неудачным: спутника нет на орбите - Bloomberg

Анонимные чиновники в США говорят, что при вчерашнем запуске у ракеты Falcon 9 отказала вторая ступень, после чего она вместе с грузом упала в океан

Запущенный вчера ночью, 8 января, американские военный спутник Zuma не обнаружен на запланированной орбите, что ставит под сомнение успех миссии. Об этом со ссылкой на данные Стратегического командования США пишет ресурс Bloomberg.

В ведомстве, которое отслеживает более 23 тысяч рукотворных объектов в околоземном пространстве, утверждают, что с момента запуска ракеты-носителя Falcon 9 новые объекты на орбите не зафиксированы.

"Нам пока нечего добавить в каталог спутников", - лаконично заявил спикер ведомства Брук Девальт.

На условиях анонимности чиновник США и два источника в Конгрессе США, которые ознакомлены с ходом миссии, заявили, что в полете отказала вторая ступень ракеты, из-за чего спутник вместе с ней мог упасть в океан.

"Мы не комментируем подобные миссии. Но, как сейчас известно из записей данных, запуск Falcon 9 прошел в штатном режиме", - прокомментировал ситуацию спикер SpaceX Джеймс Глисон.

В армии США и компания-производитель спутника отказались от комментариев.

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В первые часы 8 января 2017 года SpaceX запустила ракету Falcon 9 с зондом Zuma, чье назначение засекречено. Маршевая ступень ракеты отработала идеально и приземлилась в заданной точке. После отключения ее тяговых двигателей трансляция запуска прервалась "по техническим причинам" (Zuma - военный спутник, и подробности его размещения на орбите засекречены). Запуск Zuma планировался на ноябрь 2017 года, но с тех пор неоднократно откладывался из-за погоды на мысе Канаверал в штате Флорида.

В SpaceX намерены устроить около 30 запусков в нынешнем сезоне - почти вдвое больше, чем в 2016 году (18 стартов).

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