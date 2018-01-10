Историка Козловского взяли на работу в институт НАНУ

Освобожденного заложника, ученого-религиоведа Игоря Козловского с 1 февраля ожидают его прихода в Института философии

Президент Национальной академии наук Украины Борис Патон дал согласие на просьбу Отделения религиоведения Института философии НАНУ ввести должность для освобожденного из плена ученого-религиоведа Игоря Козловского. Поэтому с 1 февраля там ожидают его прихода. Об этом сообщает Укринформ.

Об этом сообщила во время пресс-конференции Людмила Филипович, заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Отделения религиоведения Института философии НАНУ.

"Из плена освобожден наш коллега - кандидат исторических наук Игорь Анатольевич Козловский. С 1 февраля он будет старшим научным сотрудником нашего отделения. Очень много людей и организаций приложили усилия для того, чтобы освободить этого известного ученого. И мы рады, что будем работать вместе с ним", - сказала Филипович.

Она отметила, что согласия самого Козловского еще не получили.

"Как только мы узнали, что Игоря Антольевича 27 декабря освобождают, 28-го наш руководитель Анатолий Колодный (заместитель директора Института философии НАНУ, руководитель Отделения религиоведения, - ред.) написал представление на имя президента НАНУ Бориса Патона с просьбой ввести в наше штатное расписание должность старшего научного сотрудника и зачислить Козловского на эту должность. Мы даже не спрашивали его согласия. Патон дал такое согласие", - подчеркнула ученый.

В то же время она выразила надежду, что Козловский даст свое согласие. И напомнила, что вчера, 9 января, в эфире "112 канала", он рассказал об этом предложении, и сказал, что, наверное, на него согласится.

По поводу жилья для ученого Филипович отметила, что, к сожалению, прошли те времена, когда мы своих героев могли обеспечить одновременно работой и жильем, к тому же сейчас в этом плане кризисная ситуация.

"Козловский живет в Киеве, снимает жилье, где живет со старшим сыном и супругой. По мере возможностей мы будем продвигать этот вопрос. Хотя Игорь Анатольевич достаточно масштабная фигура, и я думаю, что он решит этот вопрос", - сказала Филипович.

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Козловский был освобожден из плена боевиков 27 декабря 2017 года.

3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

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