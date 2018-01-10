Еще в одной области зафиксирована вспышка кори
В Херсонской области корью заболели двое взрослых, у шестерых подозрение на болезнь. Об этом сообщает Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Согласно сообщению, у двух заболевших взрослых 37 и 41 года данные о прививках против кори отсутствуют.
Напомним, в Киеве принимаются профилактические и противоэпидемические меры против кори. Дети, у которых отсутствуют прививки или соответствующая справка от врача, не будут допущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях. Также в столице временно приостановлена работа цирка Кобзов из-за выявленного случая заболевания корью сотрудника заведения.
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