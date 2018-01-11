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В российских тюрьмах больше 5 тысяч украинцев - обмудсмен

11.01.2018 03:09
Среди заключенных много украинцев-заробитчан, у которых часто находят подброшенные наркотические вещества
В российских тюрьмах больше 5 тысяч украинцев - обмудсмен
Валерия Лутковская

В тюрьмах в России сейчас находятся больше пяти тысяч украинцев, среди которых есть и те, кто приехал на заработки. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская, передает espreso.tv.

Омбудсмен отметила, что это не полная информация и заключенных украинцев может быть больше.

Такая ситуация опасна для украинских заробитчан, посколько как только люди хотят разорвать контракт с российским работодателем, сразу что-то происходит, говорит Лутковская.

"У него в кармане находят подброшенное наркотическое вещество, или может быть наркотическое вещество подбросили в холодильник, который перевозил человек, как было в одном из дел", - рассказала уполномоченная. 

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