В российских тюрьмах больше 5 тысяч украинцев - обмудсмен
В тюрьмах в России сейчас находятся больше пяти тысяч украинцев, среди которых есть и те, кто приехал на заработки. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская, передает espreso.tv.
Омбудсмен отметила, что это не полная информация и заключенных украинцев может быть больше.
Такая ситуация опасна для украинских заробитчан, посколько как только люди хотят разорвать контракт с российским работодателем, сразу что-то происходит, говорит Лутковская.
"У него в кармане находят подброшенное наркотическое вещество, или может быть наркотическое вещество подбросили в холодильник, который перевозил человек, как было в одном из дел", - рассказала уполномоченная.
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