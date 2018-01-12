В Уголовном кодексе расширен перечень отягчающих обстоятельств

В список отягчающих обстоятельств, в частности, добавлены преступление на почве половой принадлежности и против человека с психическим расстройством

Сегодня, 12 января, вступила в силу норма закона о реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия №2227-VIII, которая расширяет в Уголовном кодексе перечень обстоятельств, отягчающих наказание.

Речь идет о подпункте 3 пункта 1 раздела первого вышеупомянутого закона, которым вносятся правки в ст. 67 УК.

Данной нормой, в частности, в список отягчающих обстоятельств добавлено "совершение преступления на почве половой принадлежности".

Кроме того, отягчающими теперь признаются преступление против человека с инвалидностью, человека, страдающего психическим расстройством, в частности слабоумием, имеющего умственные недостатки, а также преступление в присутствии ребенка.

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Еще одно нововведение в числе отягчающих обстоятельств - преступление "против супругов или бывших супругов, или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях".

6 декабря 2017 года Верховная Рада внесла изменения в УК и УПК в целях реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями №2227-VIII. Закон вступит в силу 11 января 2019 года.

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