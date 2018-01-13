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Порошенко подписал закон о защите прав детей-сирот

13.01.2018 12:45
Закон устанавливает выплату детям-сиротам и лишенным родительской опеки денежную компенсацию за полагающееся им жилье
Порошенко подписал закон о защите прав детей-сирот
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко подписал указ о первоочередных мерах защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Закон устанавливает денежную компенсацию таким детям за получение полагающегося им жилья. Также ежегодно бюджет будет предусматривать финансирование на строительство групповых домов, домов проживания с поддержкой, жилья для детских домов семейного типа и социального жилья.

Правительство должно рассмотреть вопрос повышения размера государственной социальной помощи на детей-сирот и лишенных родительской опеки детей, которые воспитываются в семьях.

Введены программы подготовки и переподготовки сотрудников служб по делам детей, центров социальных служб для семей, детей и молодежи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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