Порошенко подписал закон о защите прав детей-сирот

Закон устанавливает выплату детям-сиротам и лишенным родительской опеки денежную компенсацию за полагающееся им жилье

Президент Петр Порошенко подписал указ о первоочередных мерах защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



Закон устанавливает денежную компенсацию таким детям за получение полагающегося им жилья. Также ежегодно бюджет будет предусматривать финансирование на строительство групповых домов, домов проживания с поддержкой, жилья для детских домов семейного типа и социального жилья.



Правительство должно рассмотреть вопрос повышения размера государственной социальной помощи на детей-сирот и лишенных родительской опеки детей, которые воспитываются в семьях.

Введены программы подготовки и переподготовки сотрудников служб по делам детей, центров социальных служб для семей, детей и молодежи.

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