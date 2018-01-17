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В Финляндии впервые пройдет выставка работ Марии Примаченко

17.01.2018 15:02
Выставка продлится в музее Aboa Vetus & Ars Nov в городе Турку с 27 апреля по 9 сентября 2018 года
В Финляндии впервые пройдет выставка работ Марии Примаченко
Работа Марии Примаченко "Ушатка" (иллюстративное фото)

В финском городе Турку покажут работы украинской художницы Марии Примаченко. Об этом сообщил посол Украины в Финляндской Республике и Республике Исландия по совместительству Андрей Олефиров в Twitter.

"Прекрасное событие: впервые в Финляндии выставка Марии Примаченко", - написал посол.

Как сообщается на сайте музея AboaVetus & ArsNov, где будет проходить выставка,  работы художницы можно будет увидеть с 27 апреля по 9 сентября 2018 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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