В Финляндии впервые пройдет выставка работ Марии Примаченко

Выставка продлится в музее Aboa Vetus & Ars Nov в городе Турку с 27 апреля по 9 сентября 2018 года

В финском городе Турку покажут работы украинской художницы Марии Примаченко. Об этом сообщил посол Украины в Финляндской Республике и Республике Исландия по совместительству Андрей Олефиров в Twitter.

"Прекрасное событие: впервые в Финляндии выставка Марии Примаченко", - написал посол.

Как сообщается на сайте музея AboaVetus & ArsNov, где будет проходить выставка, работы художницы можно будет увидеть с 27 апреля по 9 сентября 2018 года.

Смотрите также: Скульптура в Нью-Йорке - копия работы украинской художницы: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.