Квадриллионы солнц: астрономы показали сверхскопление галактик

Галактический кластер получил название "Толстяк" - за свои чудовищные в астрономическом масштабе габариты

В 2014 году астрономы при помощи орбитального телескопа "Хаббл" выяснили, что громадное скопление галактик, которое находится на расстоянии более семи миллиардов световых лет от Земли, весит как три квадриллиона (миллиона миллиардов) Солнц. Об этом говорится в комментарии NASA к фотографиям кластера.

"Неудивительно, что он получил прозвище "El Gordo" ("Толстяк" на испанском, - ред.). Известный официально как ACT-CLJ0102-4915, этот кластер является самым большим, самым горячим и самым ярким рентгеновским галактическим кластером, когда-либо обнаруженным нами на дальних рубежах Вселенной", - пишут в аэрокосмическом управлении США.

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Галактические кластеры - самые большие объекты во Вселенной, которые связаны гравитацией. Они формируются в течение миллиардов лет, когда небольшие группы галактик "медленно" объединяются в одно целое.

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"Эль-Гордо" фактически состоит из двух скоплений галактик, которые сталкиваются на скорости в миллионы километров в час.

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Фото: ESA/NASA

"Хаббл" обнаружил, что большая часть массы этого кластера приходится на "темную" материю. Подробнее об этом скоплении галактик можно почитать (англ.) на сайте телескопа "Чандра".

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