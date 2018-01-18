Вспышка кори: будет ли объявлен карантин по областям

Карантин объявляется в отдельных учебных заведениях, отметила министр образования и науки Лилия Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич не видит необходимости объявления карантина кори на территории целых областей из-за вспышки кори в Украине. Об этом она заявила в эфире 112. Украина.

"Мы призываем всех, особенно родителей детей, школьников, тех, которые посещают детские сады сделать прививку ребенку. Карантин объявляется в отдельных учебных заведениях. То есть нет такого, чтобы делать карантин для, скажем, всей территории области", - сказала Гриневич.

На 15 января во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 - дети. В Киеве на ту же дату было зафиксировано 87 случаев заболевания (66 случаев - у детей до 17 лет). В Одесской области в первые дни января от осложнений кори умер пятилетний ребенок, 17 января - умер в Одессе взрослый человек.

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