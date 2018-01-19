"Амфор не надо": карикатура о том, как Путин на Крещение купался

Сергей Ёлкин решил напомнить, как когда-то Путин во время погружения с аквалангом в Таманском заливе якобы случайно нашел две античные амфоры

Вчера, накануне праздника Крещения, президент РФ окунулся в прорубь. Сергей Ёлкин по этому поводу создал для Deutsche Welle очередную карикатуру.

Художник решил напомнить, что еще будучи премьер-министром, Путин во время погружения с аквалангом в Таманском заливе якобы случайно нашел две античные амфоры. Во время крещенских купаний у президента страны-агрессора решили обойтись без них.

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