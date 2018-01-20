Два дня без воды: в Черкассах снова работает насосная станция

Жители Черкасс два дня были без водоснабжения из-за аварии на водозаборе

В Черкассах восстановили электроснабжение насосной станции, сообщает ГСЧС.



Городскую систему водоснабжения постепенно наполняют водой.



Для подвоза воды жителям города привлекли 11 единиц техники.



Также в городе работают бригады облэнерго - они распиливают поваленные на резервные линии электропередач деревья.

С 18 января жители Черкасс были без воды - из-за аварии на водозаборе. Как рассказывали местные жители, все пункты продажи воды были закрыты, а люди растапливали снег. Техническую воду подвозили спасатели.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



