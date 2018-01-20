Два дня без воды: в Черкассах снова работает насосная станция
20.01.2018 09:30
Жители Черкасс два дня были без водоснабжения из-за аварии на водозаборе
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Черкассах восстановили электроснабжение насосной станции, сообщает ГСЧС.
Городскую систему водоснабжения постепенно наполняют водой.
Для подвоза воды жителям города привлекли 11 единиц техники.
Также в городе работают бригады облэнерго - они распиливают поваленные на резервные линии электропередач деревья.
С 18 января жители Черкасс были без воды - из-за аварии на водозаборе. Как рассказывали местные жители, все пункты продажи воды были закрыты, а люди растапливали снег. Техническую воду подвозили спасатели.
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