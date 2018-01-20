Освобожденные из плена ультрас "Зари" получили работу в ФФУ
Сегодня состоялась встреча президента ФФУ Андрея Павелко с освобожденными из плена ультрас "Зари" Владиславом Овчаренко и Артемом Ахмеровым. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Павелко предложил им должности в Федерации футбола Украины - работа с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержка воинов АТО. Овчаренко и Ахмеров согласились.
ФФУ их также пригласила на матчи сборной Украины и финал Лиги чемпионов в Киеве.
Тема дня: Не "всех на всех", но самый масштабный обмен заложников
27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.
По данным СБУ, в заложниках у террористов остаются еще по меньшей мере 103 человека.
Смотрите также: Освобожденный заложник рассказал о пытках боевиков ДНР
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:16
-
09:59
-
вчера
19:19
-
вчера
18:24
-
вчера
17:35
Новости партнеров
- 128556
- 48694
- 35480
- 29048
- 26273