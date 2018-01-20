Освобожденные из плена ультрас "Зари" получили работу в ФФУ

Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров будут работать с болельщиками, детьми-переселенцами и воинами АТО

Сегодня состоялась встреча президента ФФУ Андрея Павелко с освобожденными из плена ультрас "Зари" Владиславом Овчаренко и Артемом Ахмеровым. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Павелко предложил им должности в Федерации футбола Украины - работа с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержка воинов АТО. Овчаренко и Ахмеров согласились.

ФФУ их также пригласила на матчи сборной Украины и финал Лиги чемпионов в Киеве.

Тема дня: Не "всех на всех", но самый масштабный обмен заложников

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории. По данным СБУ, в заложниках у террористов остаются еще по меньшей мере 103 человека.

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