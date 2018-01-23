В Польше кабан ворвался в церковь и сломал статую Христа

Разбив стекло на входной двери, в костел поселка под Катовице проник взрослый кабан; его появление посеяло панику среди прихожан на воскресной мессе

Посетители приходской церкви в поселке Халимба недалеко от польского Катовице надолго запомнят воскресную мессу: во время богослужения в помещение, разбив стекло на главной входной двери, ворвался кабан, который в панике начал метаться по храму. Об этом пишет местное издание "Ведомости Руда-Слёнски".

Вслед за кабаном паника охватила прихожан, сообщают очевидцы, а некоторые, включая ксендза, начали гоняться за животным, пытаясь выгнать его на улицу.

Взрослый кабан, пока бегал по храму, успел уничтожить две вазы и сломать статую Иисуса Христа.

"В то же время под костелом было замечено целое стадо кабанов, из-за чего люди вызвали полицию", - пишет издание.

Инцидент произошел утром 21 января.

По информации источника, это не уникальный случай, когда дикие кабаны досаждают жителям лесного района. Особенно часто с ними сталкиваются жителей Халимбы, Бельшовице или Кохловице: животные проникают на огороды, во дворы, портят сады, ограждения и переворачивают мусорные баки. Также они опасны для людей, так как зачастую агрессивны. Целые стада кабанов выходят из лесов и отправляются в поселки, ничуть не опасаясь людей.

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