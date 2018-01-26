Комаровский разъяснил, как правильно делать прививки от дифтерии

Доктор дал необходимые рекомендации о вакцинации взрослых от серьезной инфекционной болезни

Детский врач Евгений Комаровский рекомендует украинцам обратить внимание на необходимость вакцинации от дифтерии не только детей, но и взрослых. Об этом он рассказал у себя в Facebook.

"О вероятной дифтерии заговорили даже некоторые большие начальники. Общество с изумлением узнало, что прививаться от дифтерии надобно не только детям, но и взрослым", - отметил Комаровский.

По его словам, вакцины для детей и взрослых разные: во "взрослых" вакцинах доза (количество вещества, что должно усилить иммунитет, - ред.) меньше, как правило, в два раза.

"Ими прививают не только взрослых, но и детей "не совсем раннего возраста" - некоторые вакцины, например АДС-М, применяют для иммунизации людей старше семи лет, другие, например Бустрикс, - старше четырех лет", - отметил Комаровский.

Читайте также: Вспышка кори: будет ли объявлен карантин по областям

Он уточнил, что буква "М" в названии вакцины АДС-М как раз и указывает на то, что в ней содержится уменьшенная доза. Возможны такие написания: "DT" - вакцина от дифтерии и столбняка, "Td" - маленькая буква "d" в названии означает в два раза уменьшенную дозу.

"Вакцины для взрослых "только от дифтерии" на практике не применяются. Реально используются либо дифтерия+столбняк (DT), либо дифтерия+столбняк+коклюш (DTP)", - сказал Комаровский.

Врач напомнил, что взрослых от дифтерии по правилам начинают прививать в детстве - три дозы в первый год жизни, по одной дозе в 1,5 года, 6 и 16 лет. Затем каждые 10 лет - в 26, 36, 46 лет и так далее.

Комаровский считает, что вопрос о целесообразности вакцинации от дифтерии не стоит в принципе, поскольку однозначно нужно делать прививки. "Совет: если у вас есть возможность купить вакцину для взрослых с коклюшным компонентом - настоятельно рекомендую привиться и от коклюша, особенно если в ближайшие годы вы планируете заводить детей", - добавил доктор.

Он добавил, что вакцины для профилактики коклюша бывают цельноклеточные и дополнительно очищенные - "ацеллюлярные". "После семи лет рекомендуется применять только ацеллюлярные вакцины. Про буквы: "DTР" - вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша; "DTаР" - вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, но коклюш ацеллюлярный; "tdap" - вакцина для взрослых от дифтерии, столбняка и коклюша, коклюш ацеллюлярный, уменьшенная доза коклюша и дифтерии - оптимальный вариант, рекомендуемый детям старше cеми лет (из того, что есть на рынке, этому сочетанию букв соответствуют "Boostrix" и "Adacel", - ред.)", - сказал Комаровский.

Читайте также: Как родителям проверить вакцину от кори: объяснение от Супрун

Отвечая на вопрос, что делать, если пропустили необходимые вакцинации в 26, 36, 46 лет, Комаровский сказал: "Получить одну дозу вакцины вне зависимости от того, 36 вам или 56 лет. Если в детстве не прививались или не знаете - привиты или нет, то нужно получить три дозы - сначала первая доза, через месяц - вторая, через 6 месяцев после второй - третья".

Он добавил, что дополнительная вакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка обязательна для беременных. "Комбинированная вакцина (дифтерия+столбняк+коклюш - Tdap, - ред.) вводится однократно при каждой беременности во втором или третьем триместре (оптимально - на сроке 26-37 недель). В любом случае вакцинацию следует завершить не менее чем за две недели до предполагаемой даты родов", - объяснил доктор.

Читайте также: Комаровский о вакцинации от кори: На пороге дифтерия

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.