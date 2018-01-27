Почти 71% укранцев не считают себя активными гражданами - КМИС
27.01.2018 08:32
Согласно исследованию КМИС, 12,7% украинцев можно считать активными гражданами
70,8% украинцев не считают себя активными гражданами. Такие результаты социсследования Киевского международного института социологии, проведенного по заказу zn.ua.
Еще 17,7% затрудняются ответить или не знают, о чем идет речь.
Доля активных граждан составляет 12,7% - это люди, которые являются членами общественных организаций, домовых комитетов, участвуют в акциях протеста, волонтерском движении или других видах деятельности.
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