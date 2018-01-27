В Украине проверят все факты получения гражданства с 1991 года

Особое внимание ГМС уделит предоставлению гражданства на основании факта проживания в стране до 1991 года, сообщил глава службы Максим Соколюк

Государственная миграционная служба проверяет основания предоставления лицам гражданства Украины за все годы независимости. Об этом глава ГМС Максим Соколюк сообщил во время ежегодной итоговой коллегии МВД, передает корреспондент LIGA.net.

"Начата работа по проверке оснований для получения украинского гражданства за все годы независимости. Отдельное внимание мы будем уделять получению гражданства на основании решений судов по факту проживания в Украине до 1991 года", - сказал чиновник.

По словам Соколюка, есть случаи, когда суды принимают решения о предоставлении гражданства на основании фейковых справок о проживании в Украине до момента провозглашения ее независимости.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие факты, а также незаконное ускорение процедур - это недопустимая дискредитация работы ГМС.

"Мы с этим мириться не будем. Такая работа не только что начата, она достаточно давно проводится. Я думаю, что вы все будете свидетелями выводов, которые мы сделаем. Предстоит серьезная кадровая работа", - подчеркнул глава МВД.

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Также, по словам министра, необходимо будет отследить происхождение схем и тех, кто по ним уже получил гражданство, а также принять меры, чтобы закрыть такие лазейки.

"Это не какие-то системные ситуации или большие цифры. Но что касается гражданства Украины, тут должна быть скала, через которую никто не должен пройти. Только по закону", - подытожил Аваков.

В ноябре 2017 года в двух западных областях СБУ разоблачила нелегальные центры, которые оформляли украинцам гражданства других стран.

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