В России на заключивших однополый брак мужчин завели дело

Полиция возбудила административные дела о порче документов в отношении мужчин, добившихся штампа о семейном положении после заключения брака в Дании

Московская полиция возбудила административные дела о порче документов в отношении Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, которые добились постановки в паспорт штампа о семейном положении после заключения однополого брака в Дании. Об этом сообщает Би-би-си.

В субботу мужчины сообщили, что к ним в квартиру настойчиво пытались войти неизвестные в штатском.

25 января мужчины подали нотариально заверенный перевод документов о регистрации брака в Копенгагене в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве, где им проставили штампы в паспорте.

После сюжета телеканала "Дождь" о заключенном однополом браке разразился скандал, в пятницу МВД аннулировало паспорта мужчин, пообещав также уволить сотрудницу МФЦ и ее руководителя.

В субботу в полиции усмотрели в действиях пары еще и признаки административного правонарушения по статье 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности".

Эта статья предусматривает наказание в виде предупреждения либо административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам дела "и дальнейшему обмену в установленном порядке", передает Интерфакс.

Одновременно с объявлением МВД появились сообщения, что в квартиру к Стоцко и Войцеховскому пытаются проникнуть неизвестные люди.

"Мы не знаем, полиция ли это, это люди в штатском, которые не представляются и просто ломятся в дверь. Отключили электричество, отключили интернет, мы находимся в осадном положении", - рассказал Стоцко Русской службе Би-би-си.

Мужчина также заявил, что их родителям звонят люди, представляющиеся сотрудниками МВД, и требуют приехать, чтобы открыть дверь своими ключами, угрожая в ином случае доставить их силой. Самому Стоцко они угрожали увольнением с работы (он пишет в своем аккаунте в Facebook, что работает телеведущим в компании "Медиаметрикс") и отчислением его племянника из школы.

Позже Павел Стоцко рассказал, что в квартиру смогли попасть адвокат и журналисты - они оттеснили неизвестных людей в штатском. При этом, по словам мужчины, возле квартиры по-прежнему стоят около шести человек, они не представились ни адвокату, ни журналистам. Вызванная полиция так и не приехала.

"Мы готовы дать отпор. Наши паспорта никто не изымет, поскольку все оформлено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Административное дело мы считаем сфабрикованным, потому что "портили" паспорта уж точно не мы", - заявил он Би-би-си.

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Юрист по международному праву Антон Аранибар пояснил, что брак, заключенный в стране, которая вместе с Россией подписала международные конвенции или договоры, по закону является действительным на российской территории. Речь идет о теории, а не о практике, оговорился он.

26 января сообщалось, что в России впервые официально признан однополый брак между двумя мужчинами.

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