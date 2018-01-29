В понедельник в Украине прогнозируют порывы ветра и гололед
29.01.2018 02:38
На правом берегу синоптики прогнозирую порывы ветра, а почти везде ожидают мокрый снег
В понедельник, 29 января, на правобережье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
На всей территории Украины, кроме западной части, местами будет гололед и налипание мокрого снега.
В Киевской области в понедельник прогнозируют порывы ветра и гололед на дорогах.
Ранее стало известно, что из-за ухудшения погодных условий въезд большегрузного транспорта в Киев может быть ограничен.
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