Ученые выяснили, почему некоторых людей комары кусают чаще других

Насекомые реагируют не только на запах тела человека, но и на активность его движений, пришли к выводу исследователи

Американские исследователи выяснили, почему на некоторых людей комары садятся чаще, чем на других. По словам ученых, надоедливые насекомые реагируют не только на запах человеческого тела, но и на то, насколько активно человек смахивает комаров с кожи. Об этом говорится в статье в научном журнале Current Biology, пишет портал Naked Science.

Авторы исследования провели эксперимент, выпустив комаров в помещение с двумя кусками ткани, подвешенными под потолком. Одни куски до этого держали люди, за счет чего они издавали привлекательный для насекомых запах человеческого тела, другие же были чистыми. В итоге комары преимущественно садились на ткань, которая пахла человеком.

Затем эксперимент повторили, однако в этот раз ткань с человеческим запахом приводили в движение, а ту, что не пахла, - оставили висеть спокойно. В этом случае комары не отдавали предпочтение пахнущему человеком куску ткани.

"Однажды спугнув насекомых взмахом полотна, ученые "научили" их избегать неудобной мишени. Эффект вибрации оказался равносилен 40% эффективности репеллента", - пишет издание.

Дальнейшие исследования доказали, что насекомые не только запоминают объект, на который трудно сесть, но и связывают это затруднение с запахом конкретного человека. Эта связка формируется благодаря активности нейромедиатора дофамина - биологически активного химвещества, при помощи которого электрохимический импульс передается от нервной клетки к мышечной ткани.

Читайте также: Запах одежды партнера снижает уровень стресса - исследование

Ученые также выяснили, что генетически модифицированные комары, у которых связывание дофамина было затруднено и эта связка почти не образовывалась, не различали запах человеческого тела. Исследователи полагают, что выведение таких насекомых может привести к существенному падению заболеваемости малярией и другими инфекциями, переносчиками которых являются комары.

В апреле 2017 года сообщалось, что команда ученых из трех стран открыла пять ранее не известных науке видов комаров, которые не пьют кровь.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.