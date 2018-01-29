Ученые выяснили, почему некоторых людей комары кусают чаще других
Американские исследователи выяснили, почему на некоторых людей комары садятся чаще, чем на других. По словам ученых, надоедливые насекомые реагируют не только на запах человеческого тела, но и на то, насколько активно человек смахивает комаров с кожи. Об этом говорится в статье в научном журнале Current Biology, пишет портал Naked Science.
Авторы исследования провели эксперимент, выпустив комаров в помещение с двумя кусками ткани, подвешенными под потолком. Одни куски до этого держали люди, за счет чего они издавали привлекательный для насекомых запах человеческого тела, другие же были чистыми. В итоге комары преимущественно садились на ткань, которая пахла человеком.
Затем эксперимент повторили, однако в этот раз ткань с человеческим запахом приводили в движение, а ту, что не пахла, - оставили висеть спокойно. В этом случае комары не отдавали предпочтение пахнущему человеком куску ткани.
"Однажды спугнув насекомых взмахом полотна, ученые "научили" их избегать неудобной мишени. Эффект вибрации оказался равносилен 40% эффективности репеллента", - пишет издание.
Дальнейшие исследования доказали, что насекомые не только запоминают объект, на который трудно сесть, но и связывают это затруднение с запахом конкретного человека. Эта связка формируется благодаря активности нейромедиатора дофамина - биологически активного химвещества, при помощи которого электрохимический импульс передается от нервной клетки к мышечной ткани.
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Ученые также выяснили, что генетически модифицированные комары, у которых связывание дофамина было затруднено и эта связка почти не образовывалась, не различали запах человеческого тела. Исследователи полагают, что выведение таких насекомых может привести к существенному падению заболеваемости малярией и другими инфекциями, переносчиками которых являются комары.
В апреле 2017 года сообщалось, что команда ученых из трех стран открыла пять ранее не известных науке видов комаров, которые не пьют кровь.
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