Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карты

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 31 января, в шести областях порывы ветра будут до 15-20 м/с

Сегодня днем в Луганской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталка Диденко напомнила в Facebook, что в Украину идет похолодание. "Очень и очень тщательно выберите обувь для улицы", - добавила она.

31 января снег ожидается в центре, на севере и востоке страны. На западе воздух прогреется до +5 градусов, на востоке +2 градуса, на юге +6 градусов, на севере и центре -1 градус.

1 февраля на западе, севере и центре страны ожидается мокрый снег с дождем. На западе будет от -1 градуса до +8 градусов, на севере от - 5 градусов до +2 градусов, на юге от - 5 градусов до +8 градусов, на востоке от -8 градусов до +1 градуса.

В Киеве от -4 градусов до +5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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