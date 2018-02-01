В Киеве простятся с Каденюком: названы время и место

Первого космонавта независимой Украины похоронят на столичном Байковом кладбище

Первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка проведут в последний путь в Киеве завтра, 2 февраля. Об этом со ссылкой на Государственное космическое агентство сообщает Укринформ.

Церемония прощания с Каденюком пройдет в Клубе Кабинета министров (улица Институтская, 7) с 11:00 до 13:00.

Похоронят космонавта на столичном Байковом кладбище в 14:00.

Тема дня: От летчика до космонавта: жизнь Леонида Каденюка

Леонид Каденюк скоропостижно скончался 31 января 2018 года в Киеве во время пробежки. За несколько дней до смерти, 28 января, ему исполнилось 67 лет.

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