Сотрудниц музея Мариуполя осудили за передачу картин оккупантам

Одна из осужденных за передачу в оккупированный Крым картин в 2014 году получила от Петра Порошенко звание заслуженного работника культуры в 2015-м

Жовтневый суд Мариуполя признал двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея виновными в незаконной передаче на территорию аннексированного Крыма 52 картин на общую сумму более $1,32 млн. Об этом сообщает местный портал 0629.com.ua со ссылкой на решение суда от 25 января 2018 года.

Сотрудницы музея признаны виновными в том, что допустили служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК) и поспособствовали передачи 52-х картин XVII-XX вв. оккупантам в Крыму.



Из материалов дела следует, что 18 февраля 2014 Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII - начала ХХ века". В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины. Их показ должен был длиться до 27 мая 2014 года.



В то же время 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства "из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине" (официальной датой начала временной оккупации полуострова Крыма Российской Федерацией является 20 февраля 2014 года).



Тогдашняя руководитель Мариупольского краеведческого музея, а ныне заведующая филиалом этого учреждения "Музей народного быта" Ольга Чаплинская, единолично расторгла договор об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренишева 20 марта передала посланнику симферопольского музея, на которого возлагалась обязанность транспортировки, 52 экспонированные картины.

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Суд посчитал, что сотрудницы знали о захвате в то время государственных зданий и органов государственной власти Украины на территории Автономной Республики Крым и Севастополе российскими военными. Допрошенные в судебном заседании обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления признали полностью и искренне раскаялись.



В итоге Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год. На основании применения закона об амнистии суд освободил ее от назначенного основного и дополнительного наказания.



Куренишевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком 1 год, без назначения штрафа. Применив закон об амнистии, ее освободили от основного и дополнительного наказаний.



Издание отмечает, что в ноябре 2015 года президент Петр Порошенко присвоил Чаплинской почетное звание "Заслуженный работник культуры Украины" по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.



Среди картин которые были отправлены в аннексированный Крым, полотна Николая Самокиша, Константина Юона, Василия Кричевского, Станислава Жуковского, Архипа Куинджи, Ильи Левитана, Аркадия Рылова, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Ивана Айвазовского, Ивана Крамского и других. Ориентировочная оценочная стоимость картин состоянию на 20 марта 2014 составила $1,32 млн.

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