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Синоптики предупреждают о резком похолодании и циклоне: карты

05.02.2018 09:17
По данным Укргидрометцентра, сегодня столбик термометра опустится на севере, центре, западе и востоке до -12°С по Цельсию
Синоптики предупреждают о резком похолодании и циклоне: карты
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В связи с приходом циклона значительно похолодает на большей части территории страны. Об этом у себя в Facebook cообщила синоптик Наталья Диденко.

"Резкая смена погоды. Наш циклон сместился на северо-восток. Но его фронты оставляют еще Украине дожди на востоке, юге и в центре вплоть до Черкасской области, снег - на западе и немного на севере", - отметила она.

По ее словам, с сегодняшнего дня температура воздуха опустится до 4-8 градусов мороза. "В дальнейшем - еще ниже. Идет похолодание. Морозы", - подчеркнула Диденко.

По данным Укргидрометцентра, 5 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень, - ред.).

5 февраля снег пройдет на западе. Температура воздуха на севере, центре, западе будет до -7 градусов.

На юге -1 градус, на востоке до -5 градусов.

5 февраля.png

Завтра, 6 февраля, на западе будет до -14 градусов ночью и до -5 градусов днем, на востоке до -12 градусов ночью и до -3 градусов днем. На севере столбик термометра ночью опустится до -13 градусов, днем до -5 градусов. 

В Киеве будет до -12 градусов ночью, днем ожидается до -6 градусов. На юге ночью до -6 градусов, днем до -1 градуса.

6 февраля.png

Фото: meteo.gov.ua

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ЛIГАБiзнесIнформ
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