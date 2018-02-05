Психологи усомнились в пользе медитации для характера человека

Оказалось, что многие авторы исследований о медитации могут неосознанно искажать результаты экспериментов "в пользу" практики сосредоточенности

Международная группа психологов выяснила, что медитация может усилить способность к сопереживанию, но не помогает снижать уровень агрессии, а также уровень предубеждения по отношению к определенным социальным группам. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Кроме того, оказалось, что многие авторы исследований о медитации могут неосознанно искажать результаты экспериментов.

В 2010-е годы появилось немало исследований медитации. Большая часть работ посвящена влиянию практики на самого медитирующего - на его уровень тревоги, реакцию на стресс и состояние здоровья. Работ о том, как медитация отражается на взаимоотношениях человека с окружающими, меньше, хотя о медитации часто говорят, как о способе стать доброжелательнее к другим.

Исследователи изучили 22 рандомизированных контролируемых испытания. В этих работах авторы сравнивали регулярно медитирующих людей с контрольной группой, не практикующей медитацию. В экспериментах использовались светские практики, созданные на основе различных буддистских техник, в том числе медитация осознанности (mindfulness meditation) и медитация "любящей доброты" (lovingkindness meditation). Ученые выделили пять характеристик социального поведения, описанных в работах: сострадание, эмпатию, агрессию, склонность к предубеждениям и социальную вовлеченность (social connectedness, количество и качество социальных связей).

По данным исследований, медитация увеличивала склонность к эмпатии и состраданию, но не отражалась на уровне агрессии, предубеждений и вовлеченности в общество. Затем психологи установили, что в исследованиях способности к состраданию есть закономерность: медитация лучше помогала развить эту способность, если курс техники медитации участникам преподавал один из авторов работы. Есть ли такой же эффект в работах об эмпатии, неизвестно - во многих из них нет подробностей о том, кто был преподавателем.

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Исследователи считают, что авторы-преподаватели могли, сами того не осознавая, искажать результаты экспериментов.

Психологи не отрицают положительного эффекта медитации, но подчеркивают: в исследованиях этой проблемы нужны более строгие критерии.

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