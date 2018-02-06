В Украине началась регистрация для участия в ВНО

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 6 февраля по 19 марта

В Украине сегодня, 6 февраля, началась регистрация для участия во Внешнем независимом оценивании. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Желающим принять участие в ВНО необходимо с помощью сервиса "Зарегистрироваться" сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации", - отмечается в сообщении.

После создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов.

Комплект документов ученики, которые в этом году проходят ГНА в форме ЕГЭ, подают в учреждение образования, в котором учатся, а остальные лица направляют самостоятельно (желательно заказным письмом) по адресу регионального центра, указанного в контрольно-информационном письме.

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"Лицо, которое успешно прошла регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщение ВНО", - говорится в сообщении.

Для каждого зарегистрированного участника на сайте Украинского центра будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-кодом сертификата.

На странице будет размещена информация о выбранных предметах для прохождения тестирования, а впоследствии также адреса пунктов проведения ВНО и результаты прохождения тестирования.

"Аналогом информационной страницы есть мобильное приложение "Мое ВНО", которое предоставляет возможность участникам тестирования получить информацию о проведении ВНО по своему мобильному устройству", - уточнили в Украинском центре оценивания качества образования.

В 2018 году регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 6 февраля по 19 марта.

16 января 2018 года сообщалось, что внесены изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования.

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