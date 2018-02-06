Немецкий бармен 15 лет скрывал свою слепоту от работодателя - СМИ

Немецкий бармен Салия Кахаватте 15 лет скрывал свою слепоту от работодателя. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Когда Салия учился в школе, он внезапно потерял зрение. Его мечта стать барменом и работать в сфере ресторанного бизнеса казалась практически неосуществимой. Тогда он решил никому не рассказывать о своей проблеме и получить желаемую должность. Он не предупредил работодателя о том, что он видит всего на пять процентов, и начал работать в баре одного престижного отеля", - отмечается в сообщении.

По вечерам Кахаватте тренировался определять напитки по форме бутылки и различать бокалы на ощупь. "Карьера пошла вверх, но страх того, что его тайна раскроется, довел Салию до тяжелой депрессии. Преодолев этот кризис, он написал автобиографическую книгу под названием "Свидание вслепую с жизнью" , - говорится в сообщении.

Сегодня он не скрывает своей особенности и работает бизнес-тренером в Гамбурге.

Книгу Кахаватте экранизировал немецкий режиссер Марк Ротемунд.

"При решении любой проблемы нужна четкая стратегия. Для начала вы определяете цель и оцениваете ваши возможности для ее достижения. Например, я мечтал мешать коктейли за барной стойкой. Тогда я спросил себя, могу ли я это делать? На тот момент это казалось невозможным, но очень хотелось. Как я мог достигнуть этого? Только с помощью тренировок. Когда? Вечером, когда в баре никого не было. Кто мне может в этом помочь? Рядом был друг Макс. Именно такие вопросы следует задавать себе на пути к мечте", - подчеркнул Кахаватте.

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