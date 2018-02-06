В Украину идет активный циклон: где и когда ухудшится погода
По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
8 февраля в Украине и ночью 9 февраля прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.
"Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега", - отметили в пресс-службе.
Карта погоды на 8 февраля (фото - meteo.gov.ua)
В течение 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях - сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах - гололедица.
Карта погоды на 9 февраля (фото - meteo.gov.ua)
В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны, кроме южных", - уточнили в пресс-службе.
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