Авто Маска в космосе набрало скорость для выхода за орбиту Марса
Электрокар главы компании SpaceX Илона Маска, который в ночь на 7 февраля запустили в космос вместо традиционного безликого груза, используемого в тестовых стартах, разогнан до скорости, позволяющей ему в ближайшие месяцы пройти по трансмарсианской орбите и де-факто пересечь орбиту Красной планеты - следующей по счету от нашего светила за Землей.
Около полуночи по киевскому времени Маск сообщил у себя в Twitter, что "сейчас еще проведем пять часов в радиационном поясе Земли, после чего попытаемся устроить финальный разгон к Марсу".
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Ближе к 06:00 Маск уведомил землян, что третье плановое включение двигателя платформы, на которой установлен родстер, прошло успешно.
"(Траектория) превзошла орбиту Марса, продолжаем движение к поясу астероидов", - уточнил он, опубликовав схему полета.
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6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль главы Space X Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители синхронно сели на площадку на суше, судьба центрального ускорителя, который должен был сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане, остается неизвестной. Незадолго до посадки трансляция с камер на этом узле ракеты прервалась.
Сугубо полетная часть программы признана успешной.
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