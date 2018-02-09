Синоптики рассказали, когда и где погода станет лучше: карты

В субботу, 10 февраля, снег пройдет во всех регионах, кроме юга, 11 февраля будет без осадков на большинстве территории страны

По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине 9 февраля ожидаются сложные погодные условия, однако на выходных погода улучшится. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях - сильный снег, мокрый снег, метели.

"Прирост снежного покрова - 10-20 сантиметров, на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега", - отметили в пресс-службе.

9 февраля на дорогах Киевской области местами гололедица, ночью налипание мокрого снега, местами сильный мокрый снег.

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"Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью и днем ​​0-5 ° мороза; на остальной территории от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на юге страны 1-6 ° тепла", - уточнили в пресс-службе.

10 февраля снег пройдет во всех регионах, кроме юга. Температура воздуха на западе будет до +3 градусов, на севере и востоке +2 градуса, на юге +5 градусов. В Киеве 0, +2 градуса.

11 февраля дождь ожидается на юге, там температура воздуха будет до +5 градусов. На западе от +3 градуса, на востоке и севере +2 градуса, в центре +2 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

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