На церемонии вручения кинопремии BAFTA назвали лучший фильм
В Лондоне вручили главную британскую кинопремию BAFTA. Лучшим фильмом стала драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Об этом сообщается в Twitter премии.
Картина взяла еще пять наград - как выдающийся британский фильм года, лучшая женская роль (Фрэнсис Макдорманд), лучшая мужская роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и лучший оригинальный сценарий Макдонаха.
Неизвестно, будет ли идти фильм в украинском прокате.
Победители в других номинациях:
- лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"
- лучший документальный фильм - "Я вам не негр"
- лучшая режиссура - Гильермо дель Торо ("Форма воды")
- лучшая мужская роль - Гэри Олдман ("Темные времена")
- лучшая музыка к фильму - "Форма воды"
- лучший адаптированный сценарий - "Зови меня своим именем"
- лучшая операторская работа - "Бегущий по лезвию 2049"
- лучший звук - "Дюнкерк"
- лучший художественный дизайн - "Форма воды"
- лучшие спецэффекты - "Бегущий по лезвию 2049"
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