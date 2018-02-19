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На церемонии вручения кинопремии BAFTA назвали лучший фильм

19.02.2018 01:00
Триумфатором стала картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", которая победила в пяти номинациях, включая главную
На церемонии вручения кинопремии BAFTA назвали лучший фильм

В Лондоне вручили главную британскую кинопремию BAFTA. Лучшим фильмом стала драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Об этом сообщается в Twitter премии. 

Картина взяла еще пять наград - как выдающийся британский фильм года, лучшая женская роль (Фрэнсис Макдорманд), лучшая мужская роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и лучший оригинальный сценарий Макдонаха.

Неизвестно, будет ли идти фильм в украинском прокате.

Победители в других номинациях:

- лучший анимационный фильм - "Тайна Коко" 

- лучший документальный фильм - "Я вам не негр"

- лучшая режиссура - Гильермо дель Торо ("Форма воды")

- лучшая мужская роль - Гэри Олдман ("Темные времена")

- лучшая музыка к фильму - "Форма воды"

- лучший адаптированный сценарий - "Зови меня своим именем"

- лучшая операторская работа - "Бегущий по лезвию 2049"

- лучший звук - "Дюнкерк"

- лучший художественный дизайн - "Форма воды"

- лучшие спецэффекты - "Бегущий по лезвию 2049"

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