Во Львове планируют снести 30-метровую стелу Монумента Славы

Часть элементов Мемориала Славы на улице Стрыйской во Львове признали аварийными

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко заявил на пресс-конференции о том, что в ближайшее время во Львове начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала Славы на улице Стрыйской. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

"Часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии... Мы заказали исследование Львовской политехники о состоянии ключевых конструкций и согласно выводам, общее состояние несущих конструкций - аварийное и они подлежат демонтажу", - заявил Москаленко.

Мемориал состоит из трех элементов: тридцатиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и "Родины-матери".

Начать демонтировать стелу планируют уже этой весной, пока неизвестна точная стоимость противоаварийных работ.

Также заместитель мэра рассказал, что городские власти рассматривают возможность переноса памятника в музей "Территория террора".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.