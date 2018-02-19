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Во Львове планируют снести 30-метровую стелу Монумента Славы

19.02.2018 15:29
Часть элементов Мемориала Славы на улице Стрыйской во Львове признали аварийными
Во Львове планируют снести 30-метровую стелу Монумента Славы
Фото: city-adm.lviv.ua

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко заявил на пресс-конференции о том, что в ближайшее время во Львове начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала Славы на улице Стрыйской. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

"Часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии... Мы заказали исследование Львовской политехники о состоянии ключевых конструкций и согласно выводам, общее состояние несущих конструкций - аварийное и они подлежат демонтажу", - заявил Москаленко.

Мемориал состоит из трех элементов: тридцатиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и "Родины-матери".

Начать демонтировать стелу планируют уже этой весной, пока неизвестна точная стоимость противоаварийных работ.
Также заместитель мэра рассказал, что городские власти рассматривают возможность переноса памятника в музей "Территория террора".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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