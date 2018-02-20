В Одесской области умер от кори 5-месячный ребенок - Минздрав

В Одесской области умер от кори 5-месячный ребенок. Об этом сегодня на брифинге сообщил замгендиректора по надзору за инфекционными болезнями центра общественного здоровья при Минздраве Виктор Ляшко.

"С нашего предыдущего брифинга, к сожалению, подтвердился еще один летальный случай - умер 5-месячный ребенок в Одесской области. Умер именно от осложнений, спровоцированных корью. Плановую прививку этому ребенку должны были сделать в 12 месяцев, как это предусмотрено национальным календарем прививок. Это именно тот случай, когда ответственность за болезнь и смерть ребенка лежит на каждом из тех, кто сознательно или по объективным причинам не был привит в предыдущие годы", - отметил он.

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Он подчеркнул, что если бы в Украине охват прививками составлял 95-98%, то ребенка можно было бы спасти за счет коллективного иммунитета и при отсутствии циркуляции возбудителя кори. Ляшко уточнил, что ситуация с заболеваемостью корью продолжает оставаться напряженной.

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По оперативным данным центра общественного здоровья, на прошлой неделе заболели 827 человек.

"Это немного больше, чем на предыдущей неделе, но пик, который был в конце января, будем надеяться, мы прошли", - сообщил он.

Всего с начала года (за семь недель) корью заболели 5097 человек, из них 1693 взрослых и 3404 ребенка. За этот же период были госпитализированы в стационар 3464 человека.