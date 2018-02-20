В Украине может возникнуть вспышка дифтерии - Минздрав
В настоящее время есть большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии. Об этом сегодня на брифинге сообщил замгендиректора по надзору за инфекционными болезнями центра общественного здоровья при Минздраве Виктор Ляшко.
"Большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии, и мы призываем всех вакцинироваться", - заявил Ляшко.
По его словам, вакцинироваться нужно не только детям, но и взрослым после 16 лет - один раз в десять лет.
Прививка от дифтерии (и одновременно от столбняка) проводится бесплатно.
Ляшко уточнил, что в Украине на сегодня в наличии около 6 млн доз вакцины.
"На сегодня у нас есть информация о подозрении дифтерии в Ивано-Франковской области. Это женщина 1969 года рождения, которая находится в городской клинической больнице Ивано-Франковска. Сейчас у нее есть два негативных результата бактериологического исследования на дифтерию, но диагноз продолжает оставаться под вопросом", - сообщил он.
Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.
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