В Украине может возникнуть вспышка дифтерии - Минздрав

В настоящее время есть большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии. Об этом сегодня на брифинге сообщил замгендиректора по надзору за инфекционными болезнями центра общественного здоровья при Минздраве Виктор Ляшко.

"Большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии, и мы призываем всех вакцинироваться", - заявил Ляшко.

По его словам, вакцинироваться нужно не только детям, но и взрослым после 16 лет - один раз в десять лет.

Прививка от дифтерии (и одновременно от столбняка) проводится бесплатно.

Ляшко уточнил, что в Украине на сегодня в наличии около 6 млн доз вакцины.

"На сегодня у нас есть информация о подозрении дифтерии в Ивано-Франковской области. Это женщина 1969 года рождения, которая находится в городской клинической больнице Ивано-Франковска. Сейчас у нее есть два негативных результата бактериологического исследования на дифтерию, но диагноз продолжает оставаться под вопросом", - сообщил он.