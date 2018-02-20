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В Украине может возникнуть вспышка дифтерии - Минздрав

20.02.2018 15:19
В Минздраве заявили, что есть информация о подозрении заболеваемости дифтерией у женщины в Ивано-Франковской области
В Украине может возникнуть вспышка дифтерии - Минздрав
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В настоящее время есть большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии. Об этом сегодня на брифинге сообщил замгендиректора по надзору за инфекционными болезнями центра общественного здоровья при Минздраве Виктор Ляшко.

"Большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии, и мы призываем всех вакцинироваться", - заявил Ляшко.

По его словам, вакцинироваться нужно не только детям, но и взрослым после 16 лет - один раз в десять лет.

Прививка от дифтерии (и одновременно от столбняка) проводится бесплатно.

Ляшко уточнил, что в Украине на сегодня в наличии около 6 млн доз вакцины.

"На сегодня у нас есть информация о подозрении дифтерии в Ивано-Франковской области. Это женщина 1969 года рождения, которая находится в городской клинической больнице Ивано-Франковска. Сейчас у нее есть два негативных результата бактериологического исследования на дифтерию, но диагноз продолжает оставаться под вопросом", - сообщил он.  

31 января 2018 года в Рубежном был зафиксирован первый случай заболевания дифтерией, однако позже Минздрав сообщил, что диагноз не подтвердился.

Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

Для лечения дифтерии в Украине есть противодифтерийная сыворотка, а единственный способ защититься от заболевания и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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