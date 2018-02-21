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В 2017 году население Украины сократилось почти на 200 тысяч

21.02.2018 01:37
По информации Госстата, в прошлом году родились почти 364 тысяч украинцев, умерли - больше 574 тысяч
В 2017 году население Украины сократилось почти на 200 тысяч

В 2017 году численность населения Украины уменьшилась на более 198 иысяч человек. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Госслужбы статистики.

На 100 умерших приходится 63 рожденных человека. 

В прошлом году родились почти 364 тысячи украинцев, а умерли - больше 574 тысяч. 

Согласно Госстату, по состоянию на 1 января 2018 года в Украине 42 млн 386 тысяч населения. Оценку проводили в учетом всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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