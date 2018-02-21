"Больше месяца без связи бьет по мозгам": о ситуации в Донецке

Жители в захваченном российскими гибридными войсками Донецке рассказали LIGA.net, как выживают без мобильной связи Vodafone

Жители временно оккупированного Донецка недовольны отсутствием мобильной связи Vodafone, однако сообщают, что возле офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на проспекте Ильича появился сигнал оператора Life.

"Пока там ловит только Life. Связи Vodafone так и нет, только на окраинах, если тебе повезет", - отметил LIGA.net местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Он уточнил, что речь идет о таких районах города, как Текстильщик, Трудовские и железнодорожный вокзал.

Другой источник LIGA.net в городе добавил, что купить сим-карты местного мобильного оператора боевиков Феникс сейчас практически невозможно.

"Феникс так и есть в дефиците, хотел купить сегодня, но его нет в продаже. Все раскупили. Говорят, что на этой неделе уже не будет сим-карт. С него можно было звонить хотя бы в Луганск, к родственникам, где есть уже Vodafone несколько недель", - уточнил он.

По его словам, пакет мобильного оператора боевиков Феникс стоит 120 рублей при условии минимального пополнения 50 рублей. "Для большинства - это был хоть какой-то выход потому, что больше месяца без связи реально бьет по мозгам, к сожалению", - сказал дончанин Андрей.

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В пресс-службе ОБСЕ LIGA.net отметили, что наблюдатели видели, как мужчина шел пешком из другого микрорайона, чтобы найти участок на Киевском проспекте Донецка, где якобы доступен сигнал сети Vodafone из расположенных поблизости подконтрольных правительству районов.

"Наблюдатели видели еще не менее трех гражданских лиц, которые ходили по этому району, по всей видимости, из аналогичных соображений", - уточнили в пресс-службе.

11 января 2018 года сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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