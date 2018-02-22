В стране все больше сторонников украинского языка: опрос Рейтинга

При уменьшении числа сторонников русского языка растет количество сторонников украинского как единственного государственного, отметили социологи

Количество сторонников украинского языка как единственного государственного в Украине постоянно растет. Таковы результаты нового исследования, проведенного в конце 2017 года социологической группой Рейтинг.

Украинский как единственный государственный поддерживают уже 61% опрошенных (в 2014 году таких было 47%).

Каждый пятый (20%) утверждает, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах, а 15% респондентов - за предоставление русскому языку статуса государственного.

"При постоянном уменьшении количества сторонников предоставления русскому языку госстатуса растет количество сторонников украинского как единственного государственного - без других альтернатив. Больше всего сторонников предоставления русскому любого статуса - в областях юга и востока страны", - резюмировали социологи.

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47% опрошенных украинцев заявили, что используют дома для общения украинский язык, 29% - как украинский, так и русский, 24% - русский, 1% - другой язык.

Больше тех, кто использует дома исключительно украинский язык, проживают на западе, севере и в центре (за исключением Кировоградской, Сумской областей и Киева).

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Тех, кто чаще использует русский язык, больше в Одесской и Харьковской областях, а также в Донбассе.

В других областях используют оба языка - как украинский, так и русский.



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Опрос проведен в период с 12 по 28 декабря 2017 года среди 30 тысяч респондентов (по 1200 в каждом регионе) методом личного интервью. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях. Погрешность - не более 0,6%, по области - не более 2,8%.

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