Гидрометцентр предупреждает о похолодании до -25 градусов

В ночь на 26 и 27 февраля местами ожидается 22-25 градусов ниже ноля

Этой ночью в Украине с севера Европы вторгнется холодный арктический воздух и ожидаются сильные морозы. Об этом сообщает ГСЧС до ссылкой на Укргидрометцентр.



В Черниговской, Сумской и Харьковской областях температура опустится до 16-21 градусов мороза. На юге и в Закарпатье будет до -3-9 градусов.



В Киевской области ожидается до -10-16 мороза, в Киеве - -11-13 градусов.

25 февраля температура опустится до 17-22 мороза в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.



25-27 февраля в Киевской области ожидается до 17-22 мороза. В Киеве в эти дни будет минимальная температура - 16-19 мороза.



26-27 февраля местами до -25 градусов будет в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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