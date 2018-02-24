Гидрометцентр предупреждает о похолодании до -25 градусов
Этой ночью в Украине с севера Европы вторгнется холодный арктический воздух и ожидаются сильные морозы. Об этом сообщает ГСЧС до ссылкой на Укргидрометцентр.
В Черниговской, Сумской и Харьковской областях температура опустится до 16-21 градусов мороза. На юге и в Закарпатье будет до -3-9 градусов.
В Киевской области ожидается до -10-16 мороза, в Киеве - -11-13 градусов.
25 февраля температура опустится до 17-22 мороза в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
25-27 февраля в Киевской области ожидается до 17-22 мороза. В Киеве в эти дни будет минимальная температура - 16-19 мороза.
26-27 февраля местами до -25 градусов будет в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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