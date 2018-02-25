Сегодня по всей Украине сильный мороз, без осадков: карта

Снег идти перестанет в большинстве областей, однако мороз будет держаться на отметке -10...-12

Сегодня, 25 февраля, по всей Украине ожидается мороз -10...-12. В большинстве областей - без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях днем ожидается -10...-12. Ночью -13...-15. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

На севере страны днем -10...-12, ночью -17...-19. Днем и ночью без осадков.

В южных областях -4...-6. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

На востоке сегодня ожидается -9...-11 днем и -13...-15 ночью. Днем и ночью без осадков.

В Киеве сегодня -10...-12 днем, -15...-17 - ночью. Без существенных осадков днем и ночью.

22 февраля сообщалось, что в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной температуры с 24 по 27 февраля включительно.



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