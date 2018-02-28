В Одесской области моряк забаррикадировался на судне

Моряк Игорь Хвостов требует, чтобы ему выплатили задолженности по зарплате за полгода

В Одесской области на судне забаррикадировался моряк Игорь Хвостов, которому, как он утверждает, компания полгода не выплачивает зарплату. Об этом сообщил советник главы Нацполиции в области Руслан Фроляк в эфире Громадського радио.



Судно Wellback под флагом Камбоджи стоит на территории Черноморского судоремонтного завода. На судне есть только электричество, угрозы замерзания нет.



Открыто уголовное производство по факту задолженности.



Сам Хвостов считает, что невыплата зарплаты - это способ манипулирования, чтобы он остался на работе. По его словам, у коллег такая же ситуация. Он говорит, чо писал обращения к работодателю и заявление в полицию, но это не дало результатов.

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