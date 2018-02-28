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В розыске восемь тысяч неплательщиков алиментов - министр юстиции

28.02.2018 02:31
По информации министра Петренко, возросло количество разыскиваемых неплательщиков и уже есть первые протоколы на общественные работы за невыплаты
В розыске восемь тысяч неплательщиков алиментов - министр юстиции
Павел Петренко

Количество неплательщиков алиментов, которых объявили в розыск, выросло с шести до восьми тысяч человек. Об этом скзаал министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала 112.

За две недели действия нового закона почти 60 тысяч человек лишили водительських прав и еще более 60 тысячам человек запретили выезд за границу. 

По словам Петренко, почти ежедневно погашают задолженности - только за первые дны выплачено 50 млн грн. 

"Уже первые протоколы о направлении таких горе-родителей на общественные работы, то есть подметать улицы, красить дома, уже составлены по Украине. В Винницкой области уже первые два протокола были составлены на таких родителей, которые пойдут работать", - заявил министр.

4 января президент Петр Порошенко одобрил запрет неплательщикам алиментов управлять авто. В декабре Рада запретилатем, кто не платит алименты выезжать за границу и управлять автомобилем.

19 января директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев сообщил, что плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности.

Читайте также: Штабы по взысканию алиментов созданы во всех регионах - Минюст

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ЛIГАБiзнесIнформ
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