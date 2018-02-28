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Умер легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин

28.02.2018 03:35
Курлин больше, чем полвека назад, впервые поднял в воздух самый большой в мире турбовинтовой самолет
Умер легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин
Юрий Курлин (фото - ГП Антонов/Facebook)

27 февраля на 89-м году жизни умер заслуженный летчик-испытатель, легенда мировой авиации Юрий Курлин. Об этом сообщает ГП Антонов.

Юрий Курлин принимал участие в испытании всемирно известных самолетов семейства АН. Он установил четыре мировых авиационных рекорда на Ан-32. 

Больше 50 лет назад экипаж Курлина поднял в воздух самый большой в мире турбовинтовой самолет Ан-22 "Антей". 

31 января 2018 года скоропостижно скончался Леонид Каденюк - он умер в Киеве во время пробежки. За несколько дней до смерти, 28 января, ему исполнилось 67 лет.

Читайте также: Тема дня. От летчика до космонавта: жизнь Леонида Каденюка

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ЛIГАБiзнесIнформ
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