Умер легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин

Курлин больше, чем полвека назад, впервые поднял в воздух самый большой в мире турбовинтовой самолет

27 февраля на 89-м году жизни умер заслуженный летчик-испытатель, легенда мировой авиации Юрий Курлин. Об этом сообщает ГП Антонов.



Юрий Курлин принимал участие в испытании всемирно известных самолетов семейства АН. Он установил четыре мировых авиационных рекорда на Ан-32.



Больше 50 лет назад экипаж Курлина поднял в воздух самый большой в мире турбовинтовой самолет Ан-22 "Антей".

31 января 2018 года скоропостижно скончался Леонид Каденюк - он умер в Киеве во время пробежки. За несколько дней до смерти, 28 января, ему исполнилось 67 лет.

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