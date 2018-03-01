На коже египетских мумий ученые нашли самые древние татуировки

Ученые обнаружили старейшие фигуративные татуировки на коже двух египетских мумий 5000-летней давности

Этот человек был убит, когда ему было от 18 до 21 года (фото - The British Museum Trustees)

Ученые обнаружили старейшие фигуративные татуировки на коже двух египетских мумий 5000-летней давности. Детали татуировок египетских мумий опубликованы в Journal of Archaeological Science, передает Би-би-си.

На верхней части руки мумии мужчины изображен дикий бык и гривистый баран. На верхней части руки и плече мумии женщины изображен орнамент из знаков, похожих на латинскую букву S.

До сих пор самыми древними считались татуировки, сделанные 4 тысячи лет назад.

Даниель Антуан, куратор отдела физической антропологии Британского музея, а также один из основных авторов исследования мумий, говорит, что эта находка полностью изменила наше понимание того, как жили люди в ту эпоху.

"Сейчас мы узнаем новые детали того, как жили люди тогда. Эти мумии очень хорошо сохранились", - говорит он.

Результаты компьютерной томографии указывают на то, что этот человек в возрасте от 18 до 21 года погиб от удара ножом в спину. Темные пятна на его руке считались не важными до тех пор, пока в результате инфракрасного сканирования не выяснилось, что это татуировки, изображающие двух рогатых животных. Одно из них похоже на дикого быка с длинным хвостом и большими рогами, а второе, судя по всему, изображает гривистого барана, с загнутыми рогами.

Одна из татуировок похожа на дикого быка с длинным хвостом и большими рогами, а вторая, судя по всему, изображает гривистого барана, с загнутыми рогами

На плече мумии женщины изображены четыре символа, похожие на букву S. На руке у нее символы, похожие на жезлы, которые использовались во время ритуальных танцев.

Татуировки на обеих мумиях сделаны под кожей, скорее всего, при помощи сажи.

Археологи до сих пор считали, что в древние времена татуировки наносили себе лишь женщины, но изображения на коже мумии мужского пола указывают, что это делали оба пола.

Что означают татуировки на коже мумии женщины, пока неясно

Мумии были обнаружены в Гебелейне в Верхнем Египте, примерно в 40 километрах к югу от Луксора. Оба тела были захоронены в неглубоких могилах и не были специально мумифицированы. Они так хорошо сохранились благодаря климатическим условиям в пустынной местности.

Правое плечо мумии женщины

Фото: The British Museum Trustees

Радиоуглеродное датирование указывает, что эти люди жили между 3351-м и 3017-м г.г. до нашей эры, незадолго до того, как этот регион был объединен первым фараоном в 3100 до н.э.

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Древнейшие татуировки были обнаружены на теле найденной в Альпах мумии, известной как Эци, который жил между 3370-м и 3100-м годами до нашей эры. Однако его татуировки - лишь вертикальные и горизонтальные линии, а не изображения животных или других символов.

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