Как избежать переохлаждения и обморожения: советы Минздрава

Украинцам в морозы советуют не выходить из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10 градусов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы украинцам, как избежать переохлаждения. Об этом сообщила она у себя в Facebook.

Она предупредила, что если долго находиться, то можно получить обморожение.

Супрун рекомендует придерживаться необходимых правил, среди которых обязательно каждые полчаса-час нужно заходить в теплое помещение.

"Убедитесь, что открытые участки кожи защищены теплой сухой одеждой. Не выходите из дома голодными. Замерзли - поешьте. Важно, чтобы пища была теплой. Пейте достаточно жидкости. Если планируете долго находиться на холоде, возьмите с собой термос с горячим напитком или супом", - отметила Супрун.

По ее словам, для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. "В то же время, избегайте переутомления: когда вы устали, то теряете тепло быстрее. Не прикасайтесь металла (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта", - добавила Супрун.

Она не советует употреблять алкоголь. "Он расширяет сосуды на поверхности тела, в результате чего тело быстро теряет тепло. Не курите. Никотин негативно влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода. Следите за прогнозом погоды. Не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10 градусов", - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

1 марта 2018 года сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия.

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